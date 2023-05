Cuphead est un jeu d’action de course et de tir qui met l'accent sur le combat d'adversaire. Inspirez par une bande dessinée des années 1930, les effets visuels et audio ont été créés avec minutie et avec la même technique qu’à cette époque, c’est-à-dire des dessins animés faits à la main sur Celluloïde, des arrière-plans d'aquarelle et des enregistrements sonores de jazz originaux.



Jouez en tant que Cuphead ou Mugman (en mode joueur unique ou en mode coopération locale) pendant que vous évoluez dans un monde étrange, en accumulant de nouvelles armes, en apprenant de nouveaux mouvements et en découvrant des cachettes sécrètes tout en payant vos dettes au diable!